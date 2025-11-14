Сили оборони успішно застосували Довгі Нептуни по території РФ – Зеленський
- Українські військові вдарили ракетами Довгий Нептун по території РФ.
- Зеленський наголосив, що це наша справедлива відповідь на триваючий російський терор.
У ніч з 13 на 14 листопада українські військові успішно застосували ракети Довгий Нептун по визначених цілях на російській території.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідейголовнокомандувача ЗСУ і командувача Повітряних сил.
Зеленський про застосування Довгих Нептунів
Глава держави наголосив, що удари далекобійними ракетами Довгий Нептун по території РФ є нашою справедливою відповіддю на російський терор, що триває.
– Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати. Дякую кожному, хто працює на нашу ракетну програму і дає Україні цю влучність і далекобійність, – написав Зеленський, а також показав відео запуску Довгих Нептунів по цілях РФ.
Також президент повідомив, що під час сьогоднішньої нічної атаки РФ на Україну спрацювали системи Patriot та інші комплекси протиповітряної оборони.
– За цю ніч є знешкодження 14 російських ракет. Зокрема, збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО – системами, що здатні збивати балістику, – зазначив Зеленський.
За словами глави держави, він доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак та вибрані мішені.
– Росія продовжує терор проти українських міст, саме проти мирної інфраструктури. Ключовими мішенями для Росії цієї ночі були житлові райони в Києві та енергетичні об’єкти, – додав Зеленський.
Нагадаємо, що в ніч на 14 листопада РФ атакувала Україну 430 дронами та 19 ракетами, зокрема балістичними.
Основним напрямком удару було місто Київ. Також унаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.