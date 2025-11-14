У ніч з 13 на 14 листопада українські військові успішно застосували ракети Довгий Нептун по визначених цілях на російській території.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідейголовнокомандувача ЗСУ і командувача Повітряних сил.

Зеленський про застосування Довгих Нептунів

Глава держави наголосив, що удари далекобійними ракетами Довгий Нептун по території РФ є нашою справедливою відповіддю на російський терор, що триває.

– Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати. Дякую кожному, хто працює на нашу ракетну програму і дає Україні цю влучність і далекобійність, – написав Зеленський, а також показав відео запуску Довгих Нептунів по цілях РФ.

Також президент повідомив, що під час сьогоднішньої нічної атаки РФ на Україну спрацювали системи Patriot та інші комплекси протиповітряної оборони.

– За цю ніч є знешкодження 14 російських ракет. Зокрема, збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО – системами, що здатні збивати балістику, – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, він доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак та вибрані мішені.

– Росія продовжує терор проти українських міст, саме проти мирної інфраструктури. Ключовими мішенями для Росії цієї ночі були житлові райони в Києві та енергетичні об’єкти, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що в ніч на 14 листопада РФ атакувала Україну 430 дронами та 19 ракетами, зокрема балістичними.

Основним напрямком удару було місто Київ. Також унаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

