Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел рабочее совещание с командирами подразделений, несущих службу на Покровском и Очеретином направлениях, в частности непосредственно в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Сырский провел совещание на Покровском направлении

Во время встречи Сырский заслушал доклады о текущей оперативной обстановке в зонах ответственности.

— Продолжаю работать на самом сложном направлении, — написал Сырский в своем сообщении.

По его словам, враг не прекращает попыток прорваться к жилым кварталам, захватить многоквартирные дома и закрепиться там, чтобы расширить контролируемую территорию.

В ответ командование разработало комплексные меры для нейтрализации планов противника.

Особое внимание уделили вопросам стабильной логистики украинских подразделений, а также противодействия FPV-дронам, разведывательным БПЛА, артиллерии и минометным обстрелам противника.

Командиры отработали дополнительные сценарии действий на случай различных вариантов развития ситуации.

Сырский отметил, что украинские воины продолжают наносить значительные потери противнику, как в живой силе, так и в технике, ограничивая его передвижение.

При этом командиры обязательно учитывают безопасность и жизнь подчиненного личного состава.

Ранее главнокомандующий ВСУ заявлял, что пока о контроле россиян над Покровском или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речи не идет.

Фото: Александр Сырский

