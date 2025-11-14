Сырский о Покровском направлении: Враг пытается прорваться в жилые кварталы
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел рабочее совещание с командирами подразделений, несущих службу на Покровском и Очеретином направлениях, в частности непосредственно в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram.
Сырский провел совещание на Покровском направлении
Во время встречи Сырский заслушал доклады о текущей оперативной обстановке в зонах ответственности.
— Продолжаю работать на самом сложном направлении, — написал Сырский в своем сообщении.
По его словам, враг не прекращает попыток прорваться к жилым кварталам, захватить многоквартирные дома и закрепиться там, чтобы расширить контролируемую территорию.
В ответ командование разработало комплексные меры для нейтрализации планов противника.
Особое внимание уделили вопросам стабильной логистики украинских подразделений, а также противодействия FPV-дронам, разведывательным БПЛА, артиллерии и минометным обстрелам противника.
Командиры отработали дополнительные сценарии действий на случай различных вариантов развития ситуации.
Сырский отметил, что украинские воины продолжают наносить значительные потери противнику, как в живой силе, так и в технике, ограничивая его передвижение.
При этом командиры обязательно учитывают безопасность и жизнь подчиненного личного состава.
Ранее главнокомандующий ВСУ заявлял, что пока о контроле россиян над Покровском или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речи не идет.
Фото: Александр Сырский