Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу нараду з командирами підрозділів, які несуть службу на Покровському та Очеретинському напрямках, зокрема безпосередньо в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Сирський провів нараду на Покровському напрямку

Під час зустрічі Сирський заслухав доповіді про поточну оперативну обстановку в зонах відповідальності.

Зараз дивляться

— Продовжую працювати на найскладнішому напрямку, — написав Сирський у своєму повідомленні.

За його словами, ворог не припиняє спроб прорватися до житлових кварталів, захопити багатоквартирні будинки та закріпитися там, щоб розширити контрольовану територію.

У відповідь командування розробило комплексні заходи для нейтралізації планів противника.

Особливу увагу приділили питанням стабільної логістики українських підрозділів, а також протидії FPV-дронам, розвідувальним БпЛА, артилерії та мінометним обстрілам противника.

Командири відпрацювали додаткові сценарії дій на випадок різних варіантів розвитку ситуації.

Сирський зауважив, що українські воїни продовжують завдавати значних втрат противнику, як у живій силі, так і в техніці, обмежуючи його пересування.

При цьому командири обов’язково враховують безпеку та життя підлеглого особового складу.

Раніше головнокомандувач ЗСУ заявляв, що наразі про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.

Фото: Олександр Сирський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.