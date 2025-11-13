Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина столкнулась с “очень сложной” ситуацией в Покровске на востоке Донецкой области, который пытаются оккупировать российские войска.

Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Зеленский о ситуации в Покровске

Зеленский подчеркнул, что любое решение о выводе войск является вопросом военного командования на местах.

– Никто не толкает их на смерть ради руин. Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Самое важное для нас – это наши солдаты, – сказал он.

Зеленский добавил, что Россия стремится захватить Покровск, чтобы попытаться убедить Трампа, что Украина должна вывести войска со всей территории Донбасса.

– Мы не можем покинуть восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. А главное, что никто не гарантирует вам, что если они захватят тот или иной город, то не продвинутся дальше. Нет никакого сдерживающего фактора, – подчеркнул президент.

11 ноября сообщалось, что российские войска усилили попытки прорыва к Покровску, используя для этого легкую технику и погодные условия.

По данным 7 корпуса ДШВ, в самом Покровске тогда находилось более 300 российских военных, стремящихся выйти к северным границам города и создать условия для его окружения.

