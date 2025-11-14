14 ноября в 16:18 по киевскому времени Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова оказалась в критической ситуации — было потеряно питание одной из двух внешних линий электропередачи 750 кВ ЗАЭС–Днепровская.

Об инциденте сообщил Энергоатом.

Запорожской АЭС грозит 11 блэкаут

По данным энергетической компании, потерянная линия является ключевой для обеспечения работы временно оккупированной станции.

Сейчас смотрят

После аварийного отключения ЗАЭС в настоящее время питается только через одну линию электропередачи.

Это создает прямую угрозу полной потери внешнего питания, без которого невозможно безопасное функционирование реакторных установок.

В случае очередного разрыва связи с энергосистемой станция может перейти в одиннадцатый за время войны блэкаут — режим, представляющий серьезный риск для радиационной безопасности.

Напомним, что предыдущий, десятый блэкаут на ЗАЭС произошел 23 сентября 2025 года.

Тогда станция вынужденно работала на аварийных дизель-генераторах почти месяц — до 23 октября, когда энергетики завершили ремонт линии 750 кВ Днепровская и постепенно восстановили питание.

Параллельно продолжались работы на линии 330 кВ Феросплавная.

В целом с начала полномасштабного вторжения энергетикам пришлось восстанавливать питание Запорожской станции уже 42 раза.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.