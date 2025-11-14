14 листопада о 16:18 за київським часом Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову опинилася в критичній ситуації — було втрачено живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі 750 кВ ЗАЕС–Дніпровська.

Про інцидент повідомив Енергоатом.

Запорізькій АЕС загрожує 11 блекаут

За даними енергетичної компанії, втрачена лінія є ключовою для забезпечення роботи тимчасово окупованої станції.

Після аварійного відключення ЗАЕС наразі живиться лише через одну лінію електропередачі.

Це створює пряму загрозу повної втрати зовнішнього живлення, без якого неможливе безпечне функціонування реакторних установок.

У разі чергового розриву зв’язку з енергосистемою станція може перейти в одинадцятий за час війни блекаут — режим, що становить серйозний ризик для радіаційної безпеки.

Нагадаємо, що попередній, десятий блекаут на ЗАЕС стався 23 вересня 2025 року.

Тоді станція вимушено працювала на аварійних дизель-генераторах майже місяць — до 23 жовтня, коли енергетики завершили ремонт лінії 750 кВ Дніпровська та поступово відновили живлення.

Паралельно тривали роботи на лінії 330 кВ Феросплавна.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення енергетикам довелося відновлювати живлення Запорізької станції вже 42 рази.

