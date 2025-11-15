Подразделения Сил обороны Украины отвели из населенного пункта Нововасильевское Запорожской области на более выгодные оборонительные позиции.

Об этом сообщают Силы обороны Юга.

ВСУ вывели из Нововасильевского

Военные сообщают, что в связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии соприкосновения, а также с целью сохранения жизни наших военнослужащих произошел вывод подразделений ВСУ из населенного пункта Нововасильевское на более выгодные позиции.

Сейчас смотрят

Силы обороны продолжают блокировать продвижение российского врага и наносят по нему огневое поражение.

Силы обороны Юга отмечают, что в Запорожье и на юге Днепропетровской области оккупанты не ослабляют свои штурмы, продолжают массированно обстреливать из артиллерии.

За прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях зафиксировано почти 40 боевых столкновений. Россияне не прекращают штурмовать позиции наших подразделений и попытки проникнуть вглубь украинской обороны.

За прошедшие сутки зафиксировано более 350 обстрелов с использованием более 1500 боеприпасов.

Потери оккупантов составили почти 300 человек и 58 единиц вооружения и военной техники. В частности: танки, бронемашины, артиллерийские системы различных типов и легкомоторная техника.

Нововасильевское Пологовского района на карте

Село Нововасильевское Пологовского района Запорожской области расположено на правом берегу реки Янчур. Село граничит с Успеновкой и Новониколаевкой.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 361-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.