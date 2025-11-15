Подразделения ВСУ вывели из Нововасильевского на Запорожье — Силы обороны Юга
- Из Нововасильевского для сохранения жизни вывели подразделения ВСУ.
- Потери врага за прошедшие сутки составили почти 300 человек и 58 единиц вооружения и военной техники.
Подразделения Сил обороны Украины отвели из населенного пункта Нововасильевское Запорожской области на более выгодные оборонительные позиции.
Об этом сообщают Силы обороны Юга.
ВСУ вывели из Нововасильевского
Военные сообщают, что в связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии соприкосновения, а также с целью сохранения жизни наших военнослужащих произошел вывод подразделений ВСУ из населенного пункта Нововасильевское на более выгодные позиции.
Силы обороны продолжают блокировать продвижение российского врага и наносят по нему огневое поражение.
Силы обороны Юга отмечают, что в Запорожье и на юге Днепропетровской области оккупанты не ослабляют свои штурмы, продолжают массированно обстреливать из артиллерии.
За прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях зафиксировано почти 40 боевых столкновений. Россияне не прекращают штурмовать позиции наших подразделений и попытки проникнуть вглубь украинской обороны.
За прошедшие сутки зафиксировано более 350 обстрелов с использованием более 1500 боеприпасов.
Потери оккупантов составили почти 300 человек и 58 единиц вооружения и военной техники. В частности: танки, бронемашины, артиллерийские системы различных типов и легкомоторная техника.
Нововасильевское Пологовского района на карте
Село Нововасильевское Пологовского района Запорожской области расположено на правом берегу реки Янчур. Село граничит с Успеновкой и Новониколаевкой.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 361-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.