Підрозділи Сил оборони України відвели з населеного пункту Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні оборонні позиції.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

ЗСУ вивели з Нововасилівського

Військові повідомляють, що у зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії зіткнення, а також із метою збереження життя наших військовослужбовців відбулося виведення підрозділів ЗСУ з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні позиції.

Сили оборони продовжують блокувати просування російського ворога та завдають по ньому вогневого ураження.

