Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
Підрозділи ЗСУ вивели з Нововасилівського на Запоріжжі – Сили оборони Півдня
Підрозділи Сил оборони України відвели з населеного пункту Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні оборонні позиції.
Про це повідомляють Сили оборони Півдня.
ЗСУ вивели з Нововасилівського
Військові повідомляють, що у зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії зіткнення, а також із метою збереження життя наших військовослужбовців відбулося виведення підрозділів ЗСУ з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні позиції.
Зараз дивляться
Сили оборони продовжують блокувати просування російського ворога та завдають по ньому вогневого ураження.
Нововасилівське
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.