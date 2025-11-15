Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Совещание Зеленского: ключевые вопросы

Президент Украины провел совещание с ключевыми руководителями сферы обороны и безопасности государства.

Во время встречи были заслушаны доклады разведывательных органов — Главного управления разведки и Службы внешней разведки Украины — о способности России продолжать войну и ее планах на ближайшие месяцы.

Начальник ГУР Кирилл Буданов подробно проинформировал о ситуации на критических направлениях фронта, военных приготовлениях врага и сроках, на которые ориентируется российское командование.

Президент подчеркнул, что Россия уже неоднократно переносила определенные сроки захвата Покровска и Купянска, и сейчас они снова провалены.

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко доложил о политической ситуации в России, настроениях в обществе и в окружении руководства страны-агрессора, а также об экономическом положении.

На основе этих данных сделаны соответствующие выводы.

В ходе совещания также определены ключевые направления украинской защиты на ближайшие недели и дополнен план оборонных мероприятий на зимний период.

Украина продолжит применение дальнобойных санкций, а СБУ и Вооруженные силы получили четкие задачи по их выполнению.

— Готовимся к координации с партнерами в дипломатической сфере, учитывая обновленные оценки ситуации. Планируем меры для активизации дипломатической работы. Спасибо всем, кто стоит на защите Украины! — подытожил Зеленский.

