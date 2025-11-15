Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і строки вкотре були перенесені.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Нарада Зеленського: ключові питання

Президент України провів нараду з ключовими керівниками сфери оборони та безпеки держави.

Під час зустрічі були заслухані доповіді розвідувальних органів — Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки України — щодо здатності Росії продовжувати війну та її планів на найближчі місяці.

Начальник ГУР Кирило Буданов детально проінформував про ситуацію на критичних напрямках фронту, військові приготування ворога та строки, на які орієнтується російське командування.

Президент наголосив, що Росія вже неодноразово переносила визначені терміни захоплення Покровська та Куп’янська, і нині вони знову провалені.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів про політичну ситуацію в Росії, настрої в суспільстві та в оточенні керівництва країни-агресора, а також про економічний стан.

На основі цих даних зроблено відповідні висновки.

У ході наради також визначено ключові напрямки українського захисту на найближчі тижні та доповнено план оборонних заходів на зимовий період.

Україна продовжить застосування далекобійних санкцій, а СБУ та Збройні сили отримали чіткі завдання щодо їхнього виконання.

— Готуємось до координації з партнерами у дипломатичній сфері, враховуючи оновлені оцінки ситуації. Плануємо заходи для активізації дипломатичної роботи. Дякую всім, хто стоїть на захисті України! — підсумував Зеленський.

