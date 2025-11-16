Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что до весны в Украине вряд ли будет достигнуто перемирие, поэтому европейские союзники должны продолжать оказывать поддержку, несмотря на коррупционный скандал, охвативший Киев.

Об этом он сказал в интервью агентству Associated Press.

Стубб о поддержке Украины

По мнению Стубба, Европе понадобится выносливость и мужество, чтобы пережить зимние месяцы, поскольку Россия продолжает гибридные атаки и информационную войну на всем континенте.

Президент Финляндии сказал, что Зеленский должен быстро разобраться в коррупционном скандале, заявив, что это играет на руку России.

Тем не менее, он призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Киева.

– Я не очень оптимистичен в отношении достижения перемирия или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году, сказал Стубб, добавив, что было бы хорошо “что-то сделать” до марта.

Три больших вопроса на пути к прекращению огня – это гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и достижение определенного взаимопонимания по территориальным претензиям, сказал он.

Чтобы принести мир в Украину, по мнению Стубба, Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на Россию и диктатора Владимира Путина, чтобы изменить его стратегическое мышление.

Он добавил, что Путин своими действиями хочет “отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины”, и эти цели не изменились с начала полномасштабной войны почти четыре года назад.

Стубб предложил использовать замороженные российские активы, хранящиеся в Европе, в качестве залога для финансирования Украины, а также усилить военное давление на Москву.

Он также одобрительно отозвался о решении Дональда Трампа ввести санкции против крупных российских энергетических компаний Лукойл и Роснефть в октябре, сказав, что он проделал “отличную работу”, но заявил, что нужно сделать больше, чтобы дать Украине возможность нанести удар по военной или оборонной промышленности России.

