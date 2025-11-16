Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що до весни в Україні навряд чи буде досягнуто перемир’я, тому європейські союзники повинні продовжувати надавати підтримку, попри корупційний скандал, який охопив Київ.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Associated Press.

Стубб про підтримку України

На думку Стубба, Європі знадобиться витривалість і мужність, щоб пережити зимові місяці, оскільки Росія продовжує гібридні атаки та інформаційну війну на всьому континенті.

Президент Фінляндії сказав, що Зеленський має швидко розібратися у корупційному скандалі, заявивши, що це грає на руку Росії.

Тим не менш, він закликав європейських лідерів розглянути можливість збільшення фінансової та військової підтримки Києва.

– Я не дуже оптимістичний щодо досягнення перемир’я або початку мирних переговорів, принаймні цього року, сказав Стубб, додавши, що було б добре “щось зробити” до березня.

Три великі питання на шляху до припинення вогню – це гарантії безпеки для України, відновлення її економіки та досягнення певного порозуміння щодо територіальних претензій, сказав він.

Щоб принести мир в Україну, на думку Стубба, Трамп і європейські лідери мають максимально посилити тиск на Росію і диктатора Володимира Путіна, щоб змінити його стратегічне мислення.

Він додав, що Путін своїми діями хоче “заперечити незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України”, і ці цілі не змінилися з початку повномасштабної війни майже чотири роки тому.

Стубб запропонував використовувати заморожені російські активи, що зберігаються в Європі, в якості застави для фінансування України, а також посилити військовий тиск на Москву.

Він також схвально відгукнувся про рішення Дональда Трампа запровадити санкції проти великих російських енергетичних компаній Лукойл і Роснефть в жовтні, сказавши, що він зробив “відмінну роботу”, але заявив, що потрібно зробити більше, щоб дати Україні можливість завдати удару по військовій або оборонній промисловості Росії.

