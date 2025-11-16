Російські окупанти поступово втрачають контроль над частиною Куп’янська на Харківщині.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Трегубов про ситуацію в Куп’янську

Трегубов спростував заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито оточення українських сил на Куп’янському напрямку.

Зараз дивляться

За його словами, жодного оточення не було й немає.

– Спостерігається тенденція, за якою росіяни дуже поступово, але втрачають контроль над містом, зокрема над північними районами, де вони зайшли та намагалися закріпитися. Станом на зараз їх там поменшало внаслідок ефективних контрдій. Поки що перемогою це назвати не можна, це робочий процес. Але те, що анонси росіян щодо падіння Куп’янська були трішки завчасними, ми вже можемо сказати напевно, – зауважив Віктор Трегубов.

Він наголосив, що хоча процес не можна назвати швидкою перемогою, ситуація змінюється на користь України, а контрудари тривають щодня.

Трегубов також зауважив, що українські сили успішно проводять контрдїї у північних районах міста, де ворог раніше намагався закріпитися.

Раніше Трегубов повідомляв, що в північних мікрорайонах Куп’янська російські сили намагаються утримати позиції, тоді як українські підрозділи продовжують їх звідти вибивати.

Ситуацію значно ускладнює логістика: дістатися до міста проблематично для обох сторін.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.