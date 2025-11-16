Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международных партнеров изменить подход к поддержке Украины со “сколько будет нужно” на “настолько сильно, насколько это возможно”.

Об этом министр сообщил в сети Х.

По словам министра, на нынешнем этапе войны важно достичь двух главных целей: отказаться от собственных иллюзий и лишить иллюзий врага.

— Путину придется остановить эту войну, когда будут присутствовать два фактора: он не будет иметь иллюзий, что сможет каким-то образом в конце концов победить на поле боя; цена продолжения войны для него и его режима превысит цену ее остановки, — сказал Сибига.

Он отметил, что международное сообщество имеет достаточно возможностей, чтобы заставить РФ прекратить эту войну.

— Нам нужно перейти от подхода “сколько будет нужно” к подходу “настолько сильно, насколько это возможно”, — написал министр.

Кроме того, Сибига призвал партнеров профинансировать производство дронов в Украине.

— Современная гонка вооружений — это не ядерное оружие, а миллионы дешевых беспилотников. Те, кто сможет быстрее нарастить их производство, обеспечат мир, — подчеркнул Сибига.

По его словам, для этого необходимо быстрое и достаточное финансирование оборонной промышленности Украины, которая сейчас является крупнейшим источником оборонных инноваций в мире.

— Мы можем производить до 20 млн дронов в следующем году, если получим достаточное финансирование, — отметил министр.

Сибига также подчеркнул, что Украина ведет «гонку со временем, как в ресурсах, так и в технологиях».

— Нам нужно достичь паритета и преимущества, чтобы заставить Путина остановить войну, — резюмировал министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может атаковать страны Евросоюза еще до завершения войны против Украины.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин оказался в “патовой ситуации”, поскольку не имеет реальных успехов на фронте.

