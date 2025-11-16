Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів змінити підхід до підтримки України зі “скільки буде потрібно” на “настільки сильно, наскільки це можливо”.

Про це він повідомив у мережі Х.

Сибіга закликав змінити підхід до підтримки України

За словами міністра, на нинішньому етапі війни важливо досягти двох головних цілей: відмовитися від власних ілюзій та позбавити ілюзій ворога.

– Путіну доведеться зупинити цю війну, коли будуть присутні два фактори: він не матиме ілюзій, що зможе якимось чином врешті-решт перемогти на полі бою; ціна продовження війни для нього та його режиму перевищить ціну її зупинення, – сказав Сибіга.

Він зауважив, що міжнародне співтовариство має достатньо можливостей, щоб змусити РФ припинити цю війну.

– Нам потрібно перейти від підходу “скільки буде потрібно” до підходу “настільки сильно, наскільки це можливо, – написав міністр.

Крім того, Сибіга закликав партнерів профінансувати виробництво дронів в Україні.

– Сучасна гонка озброєнь – це не ядерна зброя, а мільйони дешевих безпілотників. Ті, хто зможе швидше наростити їх виробництво, забезпечать мир, – наголосив Сибіга.

За його словами, для цього потрібно швидке та достатнє фінансування оборонної промисловості України, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі.

– Ми можемо виробляти до 20 млн дронів наступного року, якщо отримаємо достатньо фінансування, – зауважив міністр.

Сибіга також наголосив, що Україна веде “перегони з часом, як у ресурсах, так і в технологіях”.

– Нам потрібно досягти паритету та переваги, щоб змусити Путіна зупинити війну, – резюмував міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може атакувати країни Євросоюзу ще до завершення війни проти України.

На його думку, президент РФ Володимир Путін опинився у “патовій ситуації”, оскільки не має реальних успіхів на фронті.

