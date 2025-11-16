Сибіга назвав два фактори, які змусять Путіна зупинити війну
- Андрій Сибіга закликав партнерів перейти до підходу "настільки сильно, наскільки це можливо" у підтримці України.
- За його словами, швидке фінансування оборонної промисловості України є критичними для зупинки війни.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів змінити підхід до підтримки України зі “скільки буде потрібно” на “настільки сильно, наскільки це можливо”.
Про це він повідомив у мережі Х.
Сибіга закликав змінити підхід до підтримки України
За словами міністра, на нинішньому етапі війни важливо досягти двох головних цілей: відмовитися від власних ілюзій та позбавити ілюзій ворога.
– Путіну доведеться зупинити цю війну, коли будуть присутні два фактори: він не матиме ілюзій, що зможе якимось чином врешті-решт перемогти на полі бою; ціна продовження війни для нього та його режиму перевищить ціну її зупинення, – сказав Сибіга.
Він зауважив, що міжнародне співтовариство має достатньо можливостей, щоб змусити РФ припинити цю війну.
– Нам потрібно перейти від підходу “скільки буде потрібно” до підходу “настільки сильно, наскільки це можливо, – написав міністр.
Крім того, Сибіга закликав партнерів профінансувати виробництво дронів в Україні.
– Сучасна гонка озброєнь – це не ядерна зброя, а мільйони дешевих безпілотників. Ті, хто зможе швидше наростити їх виробництво, забезпечать мир, – наголосив Сибіга.
За його словами, для цього потрібно швидке та достатнє фінансування оборонної промисловості України, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі.
– Ми можемо виробляти до 20 млн дронів наступного року, якщо отримаємо достатньо фінансування, – зауважив міністр.
Сибіга також наголосив, що Україна веде “перегони з часом, як у ресурсах, так і в технологіях”.
– Нам потрібно досягти паритету та переваги, щоб змусити Путіна зупинити війну, – резюмував міністр.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може атакувати країни Євросоюзу ще до завершення війни проти України.
На його думку, президент РФ Володимир Путін опинився у “патовій ситуації”, оскільки не має реальних успіхів на фронті.