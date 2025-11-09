Россия может напасть на страны ЕС до окончания войны в Украине — Зеленский
- Зеленский заявил, что Путин может открыть новый фронт в ЕС еще до завершения войны в Украине.
- Президент связал рост активности дронов в Европе с неудачами России на украинском фронте.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может атаковать страны Европейского Союза еще до окончания войны против Украины, поскольку российский диктатор Владимир Путин оказался в “патовой ситуации”.
Об этом глава государства сказал в интервью британскому изданию The Guardian.
Россия может напасть на страны ЕС — Зеленский
По словам президента, существует вероятность, что Россия откроет новый фронт против другого европейского государства еще до завершения боевых действий в Украине.
— Я так считаю. Он может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме по поводу того, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а затем может уйти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно, — подчеркнул Зеленский.
Он связал повышение преступной активности в Европе, в частности появление дронов-приманок в Польше и инциденты с беспилотниками над европейскими аэропортами, с тем, что Россия не достигла значительного прогресса на фронте в Украине.
— Путин находится в безвыходной ситуации с точки зрения реального успеха. Для него это скорее патовая ситуация. Вот почему эти неудачи могут заставить его искать другие территории, — отметил президент.
Зеленский описал Россию как большое и агрессивное государство, которому необходим внешний враг, чтобы объединять различные этнические группы и регионы страны.
По его мнению, Путин считает своими противниками США и в целом Запад.
— Дружба с Россией не является решением для Америки. С точки зрения ценностей, Украина гораздо ближе к США, чем Россия, — добавил глава государства.
Президент также заявил, что Путин радикально настроил российское общество на войну, поставил цели, которых не может достичь.
Из-за отсутствия реальных успехов на поле боя он оказался в тупике.