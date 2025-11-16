Україна підготувала домовленість із Грецією щодо постачання газу, що дозволить створити ще один маршрут імпорту палива на зимовий період.

Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський.

Звернення Зеленського

– Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу – щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України, – сказав глава держави.

Президент повідомив, що вже досягнуто домовленостей про фінансування імпорту газу майже на €2 млрд, що має компенсувати втрати українського видобутку внаслідок російських обстрілів.

Фінансування забезпечують уряд України, європейські партнери та європейські банки під гарантії Єврокомісії. Також долучаються українські банки й Норвегія, а переговори з американськими партнерами тривають.

– Робимо широкі можливості для постачання зимою. Дякую всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто з нами, з Україною, з українським народом! Слава Україні! – підсумував Зеленський.

Раніше ЗМІ писали, що у неділю, 16 листопада, президент Володимир Зеленський відвідає Афіни.

Зазначалося, що його прибуття очікується на початку полудня. Зеленський відвідає Адміністрацію президента, де зустрінеться з президентом країни Константіносом Тасуласом.

