Відключення світла в Україні 17 листопада: коли діятимуть графіки
У понеділок, 17 листопада, у більшості регіонів України будуть запроваджені заходи з обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє НЕК Укренерго.
Відключення світла 17 листопада: що відомо
Причиною введення обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак ворога на енергетичні об’єкти України.
Згідно з повідомленням, графіки застосування обмежень будуть наступними:
Графіки погодинних відключень:
- з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 4 черг.
Графіки обмеження потужності:
- з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Час і обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Користувачам рекомендують стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у відповідних регіонах.
Нагадаємо, протягом жовтня та перших тижнів листопада 2025 року Росія здійснила понад півтори сотні ракетних запусків і спрямувала понад дві тисячі ударних дронів по енергетичній системі України.
Голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко порівняв ці атаки з тактикою “випаленої землі”.
Електростанції, підстанції та об’єкти розподільчої мережі стали основними цілями російських атак.