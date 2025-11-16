У понеділок, 17 листопада, у більшості регіонів України будуть запроваджені заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Відключення світла 17 листопада: що відомо

Причиною введення обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак ворога на енергетичні об’єкти України.

Згідно з повідомленням, графіки застосування обмежень будуть наступними:

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Час і обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Користувачам рекомендують стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у відповідних регіонах.

Нагадаємо, протягом жовтня та перших тижнів листопада 2025 року Росія здійснила понад півтори сотні ракетних запусків і спрямувала понад дві тисячі ударних дронів по енергетичній системі України.

Голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко порівняв ці атаки з тактикою “випаленої землі”.

Електростанції, підстанції та об’єкти розподільчої мережі стали основними цілями російських атак.

