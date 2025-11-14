Понад півтори сотні ракет та понад дві тисячі ударних дронів РФ спрямувала по енергетичній системі України упродовж жовтня та перших тижнів листопада 2025 року.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Атака РФ по енергетичній системі України

За даними відомства, під ударами опинилися станції генерації, лінії передачі, об’єкти розподілу електроенергії та газова інфраструктура.

За даними Укренерго, чотири масовані удари, яких Росія завдала за останні тижні, включали понад 150 ракет різного типу та понад 2 тис. ударних БпЛА.

Російська армія цілеспрямовано атакувала критичну інфраструктуру: електростанції, підстанції, високовольтні мережі та елементи газотранспортної системи.

Голова правління НЕК “Укренерго” Віталій Зайченко порівняв ці удари з тактикою “випаленої землі”.

— Електростанції, підстанції та об’єкти розподільчої мережі стали основними цілями російських атак. Кількість засобів ураження, випущених по кожній окремій цілі, — надзвичайно велика, — наголосив він.

За словами Зайченка, щойно дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади негайно виходять на об’єкти та ліквідовують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, що унаслідок російських ударів на завтра, 15 листопада, Укренерго запровадило графіки відключень світла.

У відомстві зазначили, що відключення запровадять для абонентів від 1,5 до 3,5 черг.

