17 ноября состоится подписание исторического соглашения Украины и Франции.

Соглашение Украины и Франции: что известно

Подписание исторического соглашения Украины и Франции в воскресном утреннем обращении анонсировал президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, будет значительное усиление нашей боевой авиации, нашей защиты неба, наших других оборонных возможностей.

– По графику визита, это будет в понедельник. Хорошее содержание визита. Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать наших целей, наших задач, – подчеркнул президент.

На следующий день, по словам главы страны, ожидается результативный визит в Испанию.

Эта страна, говорит Владимир Зеленский, присоединилась к партнерам в тех инициативах, которые реально помогают Украине.

А самые главные приоритеты для Украины сегодня – это системы и ракеты противовоздушной обороны, а также подготовка к зиме.

Отметим, что, по словам Владимира Зеленского, также подготовлено соглашение с Грецией по газу для Украины.

Это будет еще одно направление поставок газа, чтобы максимально обезопасить на зиму маршруты импорта газа для Украины.

В частности, сейчас есть договоренности о финансировании импорта газа, благодаря чему удастся закрыть потребность почти в €2 млрд на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 362-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Владимир Зеленский

