17 ноября состоится подписание исторического соглашения Украины и Франции.
Соглашение Украины и Франции: что известно
Подписание исторического соглашения Украины и Франции в воскресном утреннем обращении анонсировал президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, будет значительное усиление нашей боевой авиации, нашей защиты неба, наших других оборонных возможностей.
– По графику визита, это будет в понедельник. Хорошее содержание визита. Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать наших целей, наших задач, – подчеркнул президент.
На следующий день, по словам главы страны, ожидается результативный визит в Испанию.
Эта страна, говорит Владимир Зеленский, присоединилась к партнерам в тех инициативах, которые реально помогают Украине.
А самые главные приоритеты для Украины сегодня – это системы и ракеты противовоздушной обороны, а также подготовка к зиме.
Отметим, что, по словам Владимира Зеленского, также подготовлено соглашение с Грецией по газу для Украины.
Это будет еще одно направление поставок газа, чтобы максимально обезопасить на зиму маршруты импорта газа для Украины.
В частности, сейчас есть договоренности о финансировании импорта газа, благодаря чему удастся закрыть потребность почти в €2 млрд на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов.
