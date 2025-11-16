17 листопада відбудеться підписання історичної угоди України та Франції.

Угода України та Франції: що відомо

Підписання історичної угоди України та Франції в недільному ранковому зверненні анонсував президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, буде значне посилення нашої бойової авіації, нашого захисту неба, наших інших оборонних спроможностей.

– За графіком візиту, це буде в понеділок. Хороший зміст візиту. Це те, що дійсно допомагає Україні захищатись і досягати наших цілей, наших завдань, – наголосив президент.

Наступного дня, за словами очільника країни, очікується результативний візит до Іспанії.

Ця країна, каже Володимир Зеленський, приєдналася до партнерів у тих ініціативах, що реально допомагають Україні.

А найголовніші пріоритети для України сьогодні – це системи та ракети протиповітряної оборони, а також підготовка до зими.

Зауважимо, що, за словами Володимира Зеленського, також підготовлена домовленість із Грецією щодо газу для України.

Це буде ще один напрямок постачання газу, щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України.

Зокрема, наразі є домовленості про фінансування імпорту газу, завдяки чому вдасться закрити потребу майже €2 млрд на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 362-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Зеленський

