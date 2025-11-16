Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-совещание с премьер-министром Юлией Свириденко, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги по очистке и перезагрузке системы управления энергетическим сектором и связанных с ним государственных институтов.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Зеленский поручил обновить НКРЭКУ, ГИНР и АРМА: пять ключевых решений

Первое. Президент поручил Кабинету Министров срочно подать в Верховную Раду законопроект об обновлении состава Нацкомиссии, которая регулирует сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Сейчас смотрят

Второе. Должно быть полностью обновлено руководство Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.

Третье. Премьер-министр должен внести в парламент представление о назначении нового руководителя Фонда государственного имущества Украины.

Четвертое. В тесной координации с правоохранительными и антикоррупционными структурами правительство должно обеспечить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов. Конкурс на должность главы АРМА должны завершить оперативно, чтобы нового руководителя определили еще до конца этого года.

Пятое. Необходимо провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским структурам и коллаборационистам, бежавшим в РФ. Эти объекты должны работать исключительно в интересах Украины — для укрепления обороны и наполнения государственного бюджета.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что на совещании с президентом согласовали план перезагрузки энергетической сферы и ряда государственных органов, важных в этой сфере.

По ее словам, точечных решений недостаточно, правительство должно действовать по всем направлениям энергетического сектора.

Свириденко отметила, что правительство готовит решение об обновлении НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора, Фонда государственного имущества Украины.

— По поводу обновления АРМА — ожидаем реакции в отношении работников, которые фигурируют в материалах НАБУ. Поручила провести внутреннюю проверку и принять соответствующие кадровые решения, — написала Свириденко.

Напомним, что накануне Зеленский анонсировал перезагрузку руководства в ключевых энергокомпаниях Украины.

Источник : Офис президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.