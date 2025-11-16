Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-нараду з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, під час якої обговорили подальші кроки для очищення та перезавантаження системи управління енергетичним сектором і пов’язаних із ним державних інституцій.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

Зеленський доручив оновити НКРЕКП, ДІНР та АРМА: п’ять ключових рішень

Перше. Президент доручив Кабінету Міністрів терміново подати до Верховної Ради законопроєкт щодо оновлення складу Нацкомісії, яка регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Друге. Має бути повністю оновлене керівництво Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.

Третє. Прем’єр-міністр має внести до парламенту подання на призначення нового керівника Фонду державного майна України.

Четверте. У тісній координації з правоохоронними та антикорупційними структурами уряд повинен забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів. Конкурс на посаду голови АРМА мають завершити оперативно, щоб нового керівника визначили ще до кінця цього року.

П’яте. Необхідно провести аудит та підготувати до продажу активи і частки в активах, що належали російським структурам і колаборантам, які втекли до РФ. Ці об’єкти мають працювати виключно в інтересах України — для зміцнення оборони та наповнення державного бюджету.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що на нараді з президентом узгодили план перезавантаження енергетичної сфери та низки державних органів, важливих у цій сфері.

За її словами, точкових рішень недостатньо, уряд має діяти по всіх напрямках енергетичного сектору.

Свириденко зазначила, що уряд готує рішення щодо оновлення НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду, Фонду державного майна України.

— З приводу оновлення АРМА — очікуємо реакції щодо працівників, які фігурують в матеріалах НАБУ. Доручила провести внутрішню перевірку та ухвалити відповідні кадрові рішення, — написала Свириденко.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський анонсував перезавантаження керівництва у ключових енергокомпаніях України.

Джерело : Офіс президента

