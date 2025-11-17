Кабинет министров утвердил комплексный план действий для формирования нового состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных предприятий энергетического сектора.

Об этом 17 ноября после заседания правительства сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

План действий по перезагрузке энергосектора: что известно

Документ предусматривает масштабную перезагрузку менеджмента ключевых энергетических предприятий, а именно:

НАЭК Энергоатом — формирование полностью нового состава наблюдательного совета;

НАК Нафтогаз Украины — конкурсный отбор в наблюдательный совет и обновление руководящих органов группы (Укргаздобыча, Укрнафта, Газораспределительные сети Украины);

ЧАО Укргидроэнерго — назначение нового представителя государства и конкурс на главу исполнительного органа;

Оператор ГТС Украины — обновление члена наблюдательного совета от государства и завершение конкурса на главу исполнительного органа;

НЭК Укрэнерго — обновление представителя государства в наблюдательном совете;

Центрэнерго, Энергетическая компания Украины, Украинские распределительные сети, Региональные электрические сети, Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ — формирование новых наблюдательных советов;

ГП Гарантированный покупатель — преобразование в акционерное общество и создание нового наблюдательного совета.

Также правительство обновит уставы и положения о формировании наблюдательных советов в соответствии с принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Первым шагом на этой неделе станет утверждение нового наблюдательного совета Энергоатома.

Координацию процесса будет осуществлять Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Перезагрузка энергетического сектора была инициирована после онлайн-совещания президента Владимира Зеленского с премьер-министром Юлией Свириденко.

На нем глава государства поставил перед правительством ряд задач по очистке и обновлению управления в критически важных структурах.

