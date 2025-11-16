Российские банки потеряли уже около 1 трлн рублей из-за массового оттока средств клиентов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Причины оттока средств из банков РФ

По данным ЦПД, домохозяйства и бизнес в России ежемесячно выводят из банков больше денег, чем вносят.

Сейчас смотрят

Российские СМИ пытаются объяснить это отключениями мобильного интернета, мол, люди стали чаще расплачиваться наличными.

Впрочем, эксперты отмечают, что реальные причины шире, среди них:

ухудшение экономической ситуации на фоне войны и санкций;

снижение ставок по депозитам и доходов населения;

усиление негативных ожиданий бизнеса;

рост недоверия к банкам и государству из-за давления властей на бизнес для получения средств на войну.

— Несмотря на все попытки Кремля создать иллюзию благополучия, продолжение войны против Украины загоняет российскую экономику все глубже в кризис, — отмечают в ЦПД.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отмечал, что экономическое давление на Россию растет не только из-за оттока средств из банков, но и из-за международных факторов.

Поэтому российская экономика сейчас находится на грани.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.