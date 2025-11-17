У другій половині листопада російська пропаганда активізує дезінформаційні наративи навколо розслідування НАБУ щодо корупції в енергетичній сфері та зосередить зусилля на спробах дестабілізувати ситуацію в Україні на тлі відключень електроенергії.

Такий прогноз дали у Центрі протидії дезінформації.

Що задумала пропаганда РФ

Зазначається, що пропагандистські ресурси РФ активно просуватимуть наратив, нібито відключення світла – це провина української влади, а не наслідок масованих ударів російських військ по об’єктах енергетики.

Зараз дивляться

Крім того, значні зусилля ru-пропаганди будуть спрямовані на провокування конфліктів всередині українського суспільства.

Водночас очікується активізація продукування фейків за допомогою технологій штучного інтелекту.

– Однією з ключових тактик стане поширення коротких відео у TikTok та інших платформах зі “свідченнями очевидців” — частина з них може бути згенерована за допомогою ШІ, щоб імітувати емоційні виступи громадян, – йдеться у повідомленні.

Такі ролики супроводжуватимуться масовими коментарями ботів із закликами до “негайної реакції” та протестів проти влади. Паралельно просуватимуть дезінформацію про те, що відключення нібито спричинені “експортом енергії” або “підготовкою до підвищення тарифів”.

Також Центр прогнозує посилення поширення фейків і маніпуляцій напередодні річниці Революції гідності та Дня пам’яті жертв Голодомору, а також подальше розгортання кампаній із дискредитації Сил оборони та санкцій ЄС і США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.