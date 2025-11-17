1 вересня в українських університетах, академіях та інститутах стартував новий академічний рік. Попри воєнний стан, держава зберігає систему підтримки студентів і університетів, аби молодь могла здобувати освіту вдома. 

Скільки студентів навчається в українських вишах у 2025 році, читайте в нашому матеріалі. 

Скільки студентів навчається в Україні: кількість першокурсників 

У МОН повідомили, що у 2025 році до вишів зараховано 178 720 першокурсників (без урахування військових та спеціалізованих закладів, дані щодо яких залишаються закритими). 

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий наголосив, що вибір навчатися в українському виші – це усвідомлене рішення залишатися частиною освітнього та культурного простору своєї країни. За його словами, система підтримки побудована так, щоб студенти та викладачі отримували стабільну допомогу: 

  • бюджетні місця гарантують безоплатне навчання і стипендії; 
  • гранти покривають частину вартості контракту та спрямовуються у спеціальні фонди університетів, що дозволяє ЗВО самостійно розпоряджатися коштами — зокрема, підвищувати зарплати співробітникам та інвестувати в якість освіти. 

Скільки студентів навчається в українських закладах здобуття вищої освіти у 2025 році 

Станом на 1 вересня 2025 року в Україні на бакалавраті (1–4 курси), а також на медичних, ветеринарних і фармацевтичних програмах (магістратура) навчається понад 750 тис. студентів. 

Скільки студентів в Україні отримали підтримку від держави у 2025 році 

Близько половини студентів, які вступили в українські виші цьогоріч, отримали державну підтримку.  

Скільки студентів в Україні у 2025 році отримали підтримку від держави: 

  • 64 873 першокурсників навчаються за держзамовленням;  
  • 30 тис. осіб отримають часткову компенсацію контракту через державні освітні гранти. 

ТОП-10 спеціальностей за кількістю бюджетників: 

  • Середня освіта — 5 909; 
  • Медицина — 3 762;
  • Комп’ютерні науки — 2 979; 
  • Будівництво та цивільна інженерія — 2 580; 
  • Агрономія — 2 283; 
  • Інженерія програмного забезпечення — 2 161; 
  • Електрична інженерія — 2 083; 
  • Філологія — 2 052; 
  • Терапія та реабілітація — 1 836; 
  • Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка — 1 675.

МОН закликає університети у відносно безпечних регіонах будувати розклади так, щоб забезпечити максимум очних занять та дослідницької роботи. Особистий контакт і взаємодія у студентських громадах, за словами міністерства, суттєво підвищують якість навчання. 

Водночас у прифронтових областях держава інвестує в облаштування безпечних просторів для навчання. Так, університети Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Миколаївщини вже отримали 330 млн грн на укріплення освітньої інфраструктури. Окрему допомогу отримують і релоковані заклади, зокрема херсонські університети, у межах співпраці з проєктом Світового банку. 

Джерело: Міносвіти

