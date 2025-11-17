Через диверсію на залізниці в Польщі потяг Київ — Варшава затримується на 25 хвилин.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Затримка потягу Київ — Варшава: що відомо

— Як повідомляє польська сторона, підтвердилась інформація щодо спроби диверсії на ділянці Варшава — Люблін, де спрацював вибуховий пристрій, який зруйнував ділянку колії. Триває розслідування. Рух здійснюється суміжною колією, — повідомила Укрзалізниця.

У компанії зазначили, що поїзд Київ — Варшава затримується на 25 хвилин, а всі стикувальні поїзди до пересадкових поїздів до Хелму — також за графіком.

Нагадуємо, що поїзд Київ — Варшава затримується через диверсію на польській залізниці.

Як повідомляв прем’єр Польщі Дональд Туск, на залізничній колії на лінії Варшава – Люблін невідомий встановив вибуховий пристрій, який здетонував ввечері 16 листопада.

Наразі відомо, що люди не постраждали.

Пропаганда РФ

