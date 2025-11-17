Вже п’ять мільйонів людей подали заявки на отримання 1 000 гривень Зимової підтримки. Але користуватися Дією не обов’язково, адже оформити виплату можна і у відділеннях Укрпошти. Це дає змогу отримати допомогу навіть тим, хто не користується інтернетом.

Як отримати 1 000 гривень без Дії, читайте в нашому матеріалі.

Чи можна отримати 1 000 гривень Зимової підтримки без Дії

У межах цьогорічної програми зимової допомоги частина громадян отримає виплату автоматично. Йдеться про пенсіонерів та людей, які отримують державні соціальні виплати через Укрпошту, а це близько двох мільйонів осіб.

Вони отримають тисячу гривень разом із черговою пенсією чи соцвиплатою, адже графік виплат програми підлаштували під звичні для них дати. Ніяких додаткових дій від цих громадян не вимагається.

Як оформити 1 000 від Зеленського без Дії

Для всіх інших, хто не має можливості скористатися застосунком Дія, зокрема тих, хто проживає в місцевостях без стабільного зв’язку, не має смартфона чи належить до маломобільних груп, передбачена можливість оформити допомогу через Укрпошту з 18 листопада по 24 грудня. Подати заявку можна як у будь-якому відділенні, так і через листоношу, який обслуговує конкретну адресу.

Люди, які не можуть самостійно дістатися до відділення, можуть звернутися на гарячу лінію: 0 800 300 545. Після повідомлення про зарахування коштів їх можна отримати у відділенні або від листоноші.

Як отримати 1 000 гривень Зимової підтримки без Дії – перелік документів:

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код або позначку про відмову від нього;

для дітей свідоцтво про народження та подача заявки батьками окремо на кожну дитину;

для опікунів варто підготувати документи, що підтверджують особу та опікунські повноваження.

Отриманою виплатою можна скористатися безпосередньо в Укрпошті:

оплатити комунальні послуги;

оформити передплату;

скористатися поштовими сервісами;

придбати українські ліки та інші товари вітчизняного виробництва;

перерахувати кошти на підтримку ЗСУ.

У святковий період Укрпошта також збільшує пропускну здатність відділень: запроваджено окремі експрес-вікна для відправлень і отримання посилок, тож подача заяв у межах програми не вплине на швидкість роботи сервісу.

