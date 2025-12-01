Программа Зимняя поддержка стартовала 15 ноября. Ею могут воспользоваться все граждане, находящиеся на территории Украины. Заявки на детей подаются исключительно родителями или опекунами.

Сколько украинцев подали заявку на Зимнюю поддержку, читайте в нашем материале.

Сколько людей подало заявку на Зимнюю тысячу

По состоянию на 1 декабря 14 млн украинцев подали заявки на получение 1000 грн зимней поддержки, сообщила премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, 11,4 млн украинцев оформили помощь через Дию, из них 2,9 млн заявок на детей. Более 700 тысяч заявок оформлено через Укрпочту. Еще для 1,8 млн человек, которые находятся в социальном списке, средства начислят автоматически.

Подать заявку на получение 1000 грн Зимней поддержки можно до 24 декабря.

Полученные средства можно будет направить на ряд социально важных нужд:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарственных средств;

покупку продуктов питания украинского производства (кроме подакцизных товаров);

приобретение книг;

благотворительные взносы и оплату почтовых услуг.

1 декабря началась вторая волна выплат тысячи Зимней поддержки — для тех, кто подал заявки на второй день.

Свои деньги получили средства 3,5 млн человек.

— Мы фиксируем, что люди уже потратили 473 млн грн. Больше всего перечисляют на оплату коммунальных услуг (80%), также в топе расходов книги, аптеки и донаты на Силы обороны, — рассказала Юлия Свириденко.

Те, кто подал заявку через Укрпочту, начнут получать выплаты с 6 декабря.

Напомним, что после старта программы в приложении Дія наблюдались временные сбои. Вероятно, это было связано с чрезвычайно большой нагрузкой, ведь в первые дни украинцы массово подавали заявки на участие в программе.

