Прокурор САП попросил суд взять под стражу бывшего вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышова.

Об этом стало известно во время заседания Высшего антикоррупционного суда, пишет Экономичекская правда.

Прокурор САП просит взять Чернышова под стражу

Представитель САП подчеркнул, что арест необходим, поскольку подозреваемый может влиять на ход следствия, уничтожить доказательства, давить на свидетелей или покинуть территорию Украины.

Сторона обвинения просит определить альтернативу залогу в размере 55 млн грн.

По данным НАБУ и САП, в общей сложности зафиксирована передача Чернышову $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными. Эта сумма превышает 55 млн грн.

По версии следствия, деньги передавали организаторы коррупционной схемы вокруг Энергоатома Тимур Миндич и Александр Цукерман.

Передача средств происходила либо непосредственно в офисе, либо в медицинской клинике, принадлежавшей Цукерману.

Что известно о коррупции в Энергоатоме

Напомним, 14 ноября НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьеру Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие установило, что экс-чиновник посещал так называемую “прачечную” — место, где легализовали средства, полученные преступным путем.

Этот пункт находился под контролем руководителя разоблаченной преступной организации.

По информации следствия, действия экс-чиновника квалифицированы по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной операции под названием Мидас, направленной на разоблачение коррупционной схемы в энергетической сфере.

В рамках расследования было проведено более 70 обысков в разных областях страны.

По данным правоохранителей, организаторы получали от контрагентов Энергоатома откаты, после чего незаконно отмывали эти средства в специально арендованном офисе в центре Киева.

Помещение, где функционировала “прачечная”, принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора России Андрея Деркача.

По предварительным подсчетам, через эту схему было отмыто около $100 млн.

