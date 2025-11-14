НАБУ и САП вручили Алексею Чернышову ходатайство об аресте
НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Хотя имя фигуранта в ведомстве не разглашают, вероятно речь идет об Алексее Чернышове.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Экс-вице-премьеру Украины грозит арест: что известно
Следствие установило, что экс-чиновник посещал так называемую «прачечную» — объект, где легализовали средства, полученные преступным путем.
Этот пункт находился под контролем руководителя разоблаченной преступной организации.
Детективы зафиксировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.
По данным следствия, действия экс-чиновника квалифицированы по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что бывший вице-премьер Алексей Чернышов уже находится под подозрением в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Хищения в Энергоатоме: детали
Перед этим, 10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной операции Мидас по разоблачению коррупционной схемы в энергетической сфере.
В рамках расследования было проведено более 70 обысков в разных регионах страны.
По данным следствия, организаторы схемы получали от контрагентов Энергоатома «откаты», а затем незаконно отмывали эти средства в специально арендованном офисе в центре Киева.
Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора России Андрея Деркача.
НАБУ обнародовало записи разговоров фигурантов, в которых они действовали под кодовыми именами, среди них:
- Рокет — бывший советник экс-министра энергетики и нынешнего главы Минюста Германа Галущенко;
- Тенор — экс-исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома;
- а также известный бизнесмен и еще четыре человека.
По предварительным подсчетам, через схему было отмыто около $100 млн.
В Энергоатоме заверили, что активно сотрудничают со следственными органами, предоставляют все необходимые материалы и способствуют прозрачному расследованию.
Министр энергетики Светлана Гринчук уточнила, что ни она, ни предыдущий глава ведомства Герман Галущенко не имели советника по имени Игорь Миронюк, который фигурирует в деле под псевдонимом Рокет.
В то же время она подчеркнула, что Энергоатом не подчиняется непосредственно Минэнерго, но ведомство будет реагировать в соответствии с результатами следствия.