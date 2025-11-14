НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Хотя имя фигуранта в ведомстве не разглашают, вероятно речь идет об Алексее Чернышове.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Сейчас смотрят

Экс-вице-премьеру Украины грозит арест: что известно

Следствие установило, что экс-чиновник посещал так называемую «прачечную» — объект, где легализовали средства, полученные преступным путем.

Этот пункт находился под контролем руководителя разоблаченной преступной организации.

Детективы зафиксировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.

По данным следствия, действия экс-чиновника квалифицированы по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что бывший вице-премьер Алексей Чернышов уже находится под подозрением в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Хищения в Энергоатоме: детали

Перед этим, 10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной операции Мидас по разоблачению коррупционной схемы в энергетической сфере.

В рамках расследования было проведено более 70 обысков в разных регионах страны.

По данным следствия, организаторы схемы получали от контрагентов Энергоатома «откаты», а затем незаконно отмывали эти средства в специально арендованном офисе в центре Киева.

Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора России Андрея Деркача.

НАБУ обнародовало записи разговоров фигурантов, в которых они действовали под кодовыми именами, среди них:

Рокет — бывший советник экс-министра энергетики и нынешнего главы Минюста Германа Галущенко;

Тенор — экс-исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома;

а также известный бизнесмен и еще четыре человека.

По предварительным подсчетам, через схему было отмыто около $100 млн.

В Энергоатоме заверили, что активно сотрудничают со следственными органами, предоставляют все необходимые материалы и способствуют прозрачному расследованию.

Министр энергетики Светлана Гринчук уточнила, что ни она, ни предыдущий глава ведомства Герман Галущенко не имели советника по имени Игорь Миронюк, который фигурирует в деле под псевдонимом Рокет.

В то же время она подчеркнула, что Энергоатом не подчиняется непосредственно Минэнерго, но ведомство будет реагировать в соответствии с результатами следствия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.