18 ноября Украина отмечает еще один профессиональный праздник военных – День сержанта ВСУ. Сержантов называют стержнем армии. Их функции в современном украинском войске чрезвычайно важны.

Что известно о роли сержантов в Вооруженных силах Украины и на фронте – далее в материале Фактов ICTV.

Хребет армии: что известно о Кодексе, лозунге и девизе сержантов

Сержант – звание младшего командного состава в армиях многих стран.

Сержантов считают “хребтом” Вооруженных сил Украины. Именно такое определение приводили в Министерстве обороны.

– Наши сержанты и старшины – мощь, сила, хребет украинской армии! Они принимают разумные решения в сложной боевой обстановке. Ведут в бой солдат. Несут ответственность за личный состав, – отмечали в ведомстве.

Лозунг сержантского корпуса ВСУ звучит так: Следуй за мной, делай, как я!

А девиз сержанта ВСУ – честь, преданность, ответственность, профессионализм.

В Украине утвержден Кодекс сержанта. Это торжественная клятва, которую приносят на церемонии получения первого сержантского звания. Ее зачитывает либо сам военнослужащий, либо главный старшина, а сержант повторяет.

В Кодексе говорится, что сержант – лидер и наставник для подчиненных, а также помощник и опора для командира.

Он “при любых условиях ведет себя с честью”, никогда не сдается и не отступает, предан военному делу, украинскому народу и Родине. Сержант ответственен за выполнение поставленных задач и за военных, которые ему подчиняются.

День сержанта ВСУ появился в 2019 году. Он был учрежден президентским указом “с целью приумножения военных традиций”, для чествования героизма сержантов в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

Роль сержантов в армии и на фронте

Вооруженные силы Украины все дальше отходят от модели советской армии, где все решения принимают только высшие офицеры, и постепенно перестраиваются по стандартам НАТО.

И развитие сержантского корпуса является одним из ключевых приоритетов реформирования ВСУ. Ведь именно сержанту отведена весомая роль на поле боя.

Он – не безмолвный исполнитель приказа “сверху”, а лидер, командир, способный быстро и самостоятельно принимать решения. Сержант руководит подразделением во время боя, и от его решений зависят жизни солдат.

По словам военного эксперта Петра Черника, такое распределение полномочий стало одним из наших преимуществ во время полномасштабной войны.

– Мы переходим на ту систему, которая позволяет эффективно вести боевые действия, когда не централизовано все в одних руках: чем выше начальник, тем больше власть. А когда младшие офицеры, сержанты имеют определенную свободу воли. Это один из феноменов нашего успеха, потому что мы более креативны. Мы не так находимся в догмах военной науки, как Россия, — подчеркнул Черник в комментарии Фактам ICTV.

Он добавил, что переход на стандарты НАТО – это “длинный путь”, который нужно пройти ВСУ.

Как объяснил Фактам ICTV основатель благотворительной организации Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный, роль сержанта в армии и на фронте изменилась, когда в Украине начали внедрять те самые стандарты НАТО.

По его словам, сейчас сержант является так называемым мостом между офицерским составом и рядовыми солдатами.

— То есть офицеры не отдают команды солдатам. Они отдают команды сержанту. А сержант уже взаимодействует с солдатами. Его задача — донести этот приказ. То есть сделать все для того, чтобы его правильно поняли. И сделать так, чтобы этот приказ был выполнен, — подчеркнул Павел Нарожный.

Как объяснил военный эксперт, самая главная задача заключается в том, что любой сержант должен быть способен заменить офицера, если тот не может выполнять свой долг по каким-либо причинам, в частности, в случае потери связи или ранения.

По его мнению, в этот момент сержант становится исполняющим обязанности и командиром подразделения, взвода или батареи. Поэтому роль сержанта во время войны является очень большой, убежден Нарожный.

Кроме того, большая часть работы, связанной с обучением солдат, также лежит именно на сержантах.

В законе Украины Об Уставе внутренней службы ВСУ прописано, что главный сержант бригады, полка, батальона в мирное и военное время отвечает за предоставление командиру информации и предложений. Он является советником командира “по всем вопросам, касающимся рядового и сержантского состава”.

Главный сержант роты или взвода отвечает за обучение солдат, военную дисциплину, организацию правильного хранения и эксплуатации вооружения, поддержание внутреннего порядка в подразделении. Он подчиняется командиру и является прямым начальником для военнослужащих рядового и сержантского состава.

Сержанты и переход на стандарты НАТО

Еще с 2012 года Украина участвует в программе НАТО Усовершенствование военного образования (Defence Education Enhancement Program – DEEP).

С 2015 года отдельным направлением DEEP для Украины стало реформирование системы подготовки сержантов.

За это время тысячи украинских военных и преподавателей прошли подготовку и повышение квалификации по стандартам НАТО (в рамках DEEP). Речь идет и о подготовке военных на курсах командиров и инструкторов сержантского состава.

В Украине появились центры подготовки сержантов, были введены курсы лидерства.

Состоялась реформа и в системе воинских званий. Была введена новая шкала званий для сержантского состава ВСУ, которая отвечает стандартам НАТО. В ней появились: главный сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Сержантский корпус Украины, в соответствии со стандартом НАТО STANAG 2116, разделен на: младший, старший и высший состав.

В общем все воинские звания в ВСУ перевели на коды военных рангов НАТО (по стандарту STANAG 2116). Это стало еще одним шагом к взаимосовместимости с вооруженными силами членов блока.

В начале 2023 года Верховная Рада внесла изменения в законодательство, позволяющие назначать на офицерские должности сержантов без высшего образования, но с опытом боевых действий.

Минобороны также утвердило концепцию развития сержантского корпуса ВСУ до 2035 года. Документ предусматривает шесть направлений:

усовершенствование структуры должностей и воинских званий;

расширение прав и полномочий;

развитие системы подготовки и военного образования;

усовершенствование порядка прохождения военной службы;

повышение социальных стандартов;

формирование чувства профессионального единства.

Таким образом, развитие украинской армии будет продолжаться. И сержанты как новое поколение младших боевых командиров занимают в ней ключевое место.

