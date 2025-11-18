18 листопада Україна відзначає ще одне професійне свято військових – День сержанта ЗСУ. Сержантів називають стрижнем армії. Їхні функції в сучасному українському війську надзвичайно важливі.

Що відомо про роль сержантів у Збройних силах України та на фронті – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Хребет армії: що відомо про Кодекс, гасло та девіз сержантів

Сержант – звання молодшого командного складу в арміях багатьох країн.

Зараз дивляться

Сержантів вважають “хребтом” Збройних сил України. Саме таке визначення наводили в Міністерстві оборони.

– Наші сержанти і старшини – міць, сила, хребет української армії! Вони ухвалюють розумні рішення у складній бойовій обстановці. Ведуть у бій солдатів. Несуть відповідальність за особовий склад, – зазначали у відомстві.

Гасло сержантського корпусу ЗСУ звучить так: Слідуй за мною, роби, як я!

А девіз сержанта ЗСУ – честь, відданість, відповідальність, професіоналізм.

В Україні затверджено Кодекс сержанта. Це урочиста клятва, яку складають на церемонії отримання першого сержантського звання. Її зачитує або сам військовослужбовець, або головний старшина, а сержант повторює.

У Кодексі йдеться, що сержант – це лідер та наставник для підлеглих, а також помічник та опора для командира.

Він “за будь-яких умов поводиться з честю”, ніколи не здається і не відступає, відданий військовій справі, українському народові та Батьківщині. Сержант відповідальний за виконання поставлених завдань та за військових, які йому підпорядковуються.

День сержанта ЗСУ з’явився у 2019 році. Він був започаткований президентським указом “з метою примноження військових традицій”, для вшанування героїзму сержантів у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.

Роль сержантів в армії та на фронті

Збройні сили України все далі відходять від моделі радянської армії, де всі рішення ухвалюють лише вищі офіцери, та поступово перебудовуються за стандартами НАТО.

І розвиток сержантського корпусу є одним із ключових пріоритетів реформування ЗСУ. Адже саме сержанту відведено вагому роль на полі бою.

Він – не безмовний виконавець наказу “згори”, а лідер, командир, здатний швидко і самостійно ухвалювати рішення. Сержант керує підрозділом під час бою, і від його рішень залежать життя солдатів.

За словами військового експерта Петра Черника, такий розподіл повноважень став однією з наших переваг під час повномасштабної війни.

– Ми переходимо на ту систему, котра дозволяє ефективно вести бойові дії, коли не централізовано все в одних руках: чим вище начальник, тим більша влада. А коли молодші офіцери, сержанти мають певну свободу волі. Це один із феноменів нашого успіху, тому що ми креативніші. Ми не настільки перебуваємо в догмах воєнної науки, як Росія, – наголосив Черник у коментарі Фактам ICTV.

Він додав, що перехід на стандарти НАТО – це “довгий шлях”, який потрібно пройти ЗСУ.

Як пояснив Фактам ICTV засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний, роль сержанта в армії та на фронті змінилася, коли в Україні почали впроваджувати ті самі стандарти НАТО.

За його словами, зараз сержант є так званим мостом між офіцерським складом і рядовими солдатами.

– Тобто офіцери не віддають команди солдатам. Вони віддають команди сержанту. А сержант вже взаємодіє з солдатами. Його задача – донести цей наказ. Тобто зробити все для того, щоб його правильно зрозуміли. І зробити так, щоб цей наказ був виконаний, – наголосив Павло Нарожний.

Як пояснив військовий експерт, найголовніше завдання полягає в тому, що будь-який сержант має бути здатним замінити офіцера, якщо той не може виконувати свій обов’язок з якихось причин, зокрема, у разі втрати зв’язку чи поранення.

На його думку, в цей момент сержант стає виконувачем обов’язків і командиром підрозділу, взводу чи батареї. Тому роль сержанта під час війни є дуже великою, переконаний Нарожний.

Крім того, більшість роботи, яка пов’язана з навчанням солдат, лежить також саме на сержантах.

У законі України Про Статут внутрішньої служби ЗСУ прописано, що головний сержант бригади, полку, батальйону у мирний та воєнний час відповідає за надання командиру інформації та пропозицій. Він є радником командира “з усіх питань, що стосуються рядового і сержантського складу”.

Головний сержант роти чи взводу відповідає за навчання солдатів, військову дисципліну, організацію правильного зберігання та експлуатації озброєння, підтримання внутрішнього порядку в підрозділі. Він підпорядковується командирові та є прямим начальником для військовослужбовців рядового і сержантського складу.

Сержанти і перехід на стандарти НАТО

Ще з 2012 року Україна бере участь у програмі НАТО Удосконалення військової освіти (Defence Education Enhancement Program – DEEP).

З 2015 року окремим напрямком DEEP для України стало реформування системи підготовки сержантів.

За цей час тисячі українських військових та викладачів пройшли підготовку і підвищення кваліфікації за стандартами НАТО (в межах DEEP). Йдеться і про підготовку військових на курсах командирів та інструкторів сержантського складу.

В Україні з’явилися центри підготовки сержантів, були запроваджені курси лідерства.

Відбулася реформа і в системі військових звань. Було запроваджено нову шкалу звань для сержантського складу ЗСУ, що відповідає стандартам НАТО. У ній з’явилися: головний сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант.

Сержантський корпус України, згідно зі стандартом НАТО STANAG 2116, має поділ на: молодший, старший та вищий склад.

Загалом усі військові звання в ЗСУ перевели на коди військових рангів НАТО (за стандартом STANAG 2116). Це стало ще одним кроком до взаємосумісності зі збройними силами членів блоку.

На початку 2023 року Верховна Рада внесла зміни в законодавство, які дозволяють призначати на офіцерські посади сержантів без вищої освіти, але з досвідом бойових дій.

Міноборони також затвердило концепцію розвитку сержантського корпусу ЗСУ до 2035 року. Документ передбачає шість напрямів:

удосконалення структури посад і військових звань;

розширення прав та повноважень;

розвиток системи підготовки та військової освіти;

вдосконалення порядку проходження військової служби;

підвищення соціальних стандартів;

формування почуття професійної єдності.

Тож розвиток української армії триватиме. І сержанти як нова генерація молодших бойових командирів займають у ній ключове місце.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.