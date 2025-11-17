Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции снизили мощность после повреждения электрической подстанции в результате атаки россиян в ночь с 7 на 8 ноября.

Эта подстанция имеет критическое значение для ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили мощность

В сообщении отмечается, что подстанции являются критически важными узлами в электросети Украины.

Именно там трансформируется и контролируется уровень напряжения, необходимый для надежной передачи электроэнергии.

— Для атомных электростанций они незаменимы для поддержания внеплощадочных источников электроснабжения, обеспечивающих работу систем безопасности и охлаждения, поэтому их целостность жизненно важна для ядерной безопасности и защищенности, — пояснил Гросси.

В результате удара оккупантов по электроподстанции Хмельницкая и Ровенская АЭС были отключены от одной из двух линий электропередачи напряжением 750 кВ.

После приказа оператора энергосистемы также было ограничено производство электроэнергии на некоторых реакторах.

Несмотря на то, что одну из пораженных линий уже удалось восстановить, другая на данный момент не эксплуатируется. В результате три реактора работают с ограниченной мощностью.

Напомним, 14 ноября Запорожская АЭС потеряла питание линии электропередачи Днепровская, что вновь поставило ее под угрозу блэкаута.

10 ноября Украина обратилась в МАГАТЭ с требованием срочно созвать Совет управляющих после новой массированной атаки России по энергосистеме.

В ночь на 8 ноября Россия осуществила массированную атаку по Украине, направленную на объекты энергетической инфраструктуры. Враг применил 458 ударных дронов и 45 ракет различных типов.

