Хмельницька та Рівненська атомні електростанції знизили потужність після пошкодження електричної підстанції внаслідок атаки росіян у ніч з 7 на 8 листопада.

Ця підстанція має критичне значення для ядерної безпеки, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Хмельницька та Рівненська АЕС знизили потужність

У повідомленні зазначається, що підстанції є критично важливими вузлами в електромережі України.

Зараз дивляться

Саме там трансформується та контролюється рівень напруги, необхідний для надійної передачі електроенергії.

– Для атомних електростанцій вони є незамінними для підтримання позамайданчикових джерел електропостачання, що забезпечують роботу систем безпеки та охолодження, тому їх цілісність є життєво важливою для ядерної безпеки та захищеності, – пояснив Гроссі.

Унаслідок удару окупантів по електропідстанції Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох ліній електропередачі напругою 750 кВ.

Після наказу оператора енергосистеми також було обмежено виробництво електроенергії на деяких реакторах.

Попри те, що одну з уражених ліній вже вдалося відновити, інша станом на зараз не експлуатується. У результаті три реактори працюють з обмеженою потужністю.

Нагадаємо, 14 листопада Запорізька АЕС втратила живлення лінії електропередачі “Дніпровська”, що знову поставило її під загрозу блекауту.

10 листопада Україна звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати Раду керуючих після нової масованої атаки Росії по енергосистемі.

У ніч проти 8 листопада Росія здійснила масовану атаку по Україні, спрямовану на об’єкти енергетичної інфраструктури. Ворог застосував 458 ударних дронів та 45 ракет різних типів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.