Цьогоріч допомога Україні з боку Іспанії сягне близько мільярда євро, повідомив голова МЗС країни Хосе Мануель Альбарес.

Допомога Іспанії для України

Як заявив очільник іспанського зовнішньополітичного відомства, у допомогу Іспанії для України увійдуть як закупівлі зброї у США для нашої країни у рамках програми PURL, так і витрати на інше обладнання, пише El Pais.

Альбарес зауважив, що під обладнанням маються на увазі генератори, які здатні напередодні зими пом’якшити наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

– Іспанія має довгострокове зобов’язання щодо суверенітету та оборони України і буде дотримуватися його доти, доки триватиме війна, – сказав він.

На запитання про масштаби цього зобов’язання міністр відповів, що минулого року Іспанія на придбання військового обладнання надала Україні 1 млрд євро і що цього року очікується “щось подібне”.

До того ж, він також зауважив, що окрім цих сум на озброєння, Іспанія надає й інші види допомоги.

Зокрема, Альбарес нагадав, що Іспанія прийняла 250 тис. українських біженців, серед яких 40 тис. дітей.

Він наголосив, що Іспанія підтримує вступ України до ЄС, а також створення спеціального трибуналу для судового переслідування російських посадовців, відповідальних за воєнні злочини.

Міністр висловив упевненість, що ліва партія Sumar, молодший партнер Соціалістичної партії в коаліційному уряді, яка традиційно виступає проти витрат на озброєння, не буде протидіяти наданню військової допомоги Києву.

– Весь уряд об’єднаний прагненням миру в Україні та Європі, весь уряд усвідомлює, що в Україні на кону стоїть багато чого: її суверенітет і свобода, а також права людини, міжнародне право та міжнародне гуманітарне право, – підкреслив він.

Нагадаємо, 18 листопада в Іспанії з візитом перебуває президент України Володимир Зеленський. Голова нашої держави зауважив, що Україна озраховує, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни.

