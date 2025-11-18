Украина получит первую партию американского газа через Литву
- Первая партия американского сжиженного природного газа (LNG) прибудет в Украину через Литву.
- США сотрудничают с Литвой, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение региона.
В Украину поступит первая партия американского природного газа, которая будет транспортироваться через Литву.
Об этом сообщает посольство США в Украине.
США отправляют в Украину газ через Литву
— Вчера в Клайпеду (город в Литве. – Ред.) прибыла партия американского сжиженного природного газа (LNG), часть которого будет переработана и отправлена в Украину, — говорится в сообщении.
Отмечается, что это будет первая партия природного газа, которая поступит в Украину через Литву.
— Поскольку более 75% газа, перерабатываемого в Клайпеде, сейчас поступает из США, мы сотрудничаем с Литвой, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение в регионе, — пояснили в посольстве.
В дипломатической службе добавили, что американский природный газ укрепляет национальную безопасность Соединенных Штатов и их партнеров.
Напомним, 16 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал поставки газа из Греции в Украину с января 2026 года.
Как уточнили в Министерстве энергетики Украины, подписано письмо о намерениях с греческой государственной компанией DEPA Commercial.
Речь идет о поставках газа в Украину в зимний период 2025-2026 года, с декабря 2025 по март 2026 года.
По данным компании DEPA, газ будут транспортировать из Соединенных Штатов по маршруту, который обеспечат операторы газотранспортных систем пяти европейских стран: Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины.
Фото: Посольство США