В Украину поступит первая партия американского природного газа, которая будет транспортироваться через Литву.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

США отправляют в Украину газ через Литву

— Вчера в Клайпеду (город в Литве. – Ред.) прибыла партия американского сжиженного природного газа (LNG), часть которого будет переработана и отправлена в Украину, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет первая партия природного газа, которая поступит в Украину через Литву.

— Поскольку более 75% газа, перерабатываемого в Клайпеде, сейчас поступает из США, мы сотрудничаем с Литвой, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение в регионе, — пояснили в посольстве.

В дипломатической службе добавили, что американский природный газ укрепляет национальную безопасность Соединенных Штатов и их партнеров.

Напомним, 16 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал поставки газа из Греции в Украину с января 2026 года.

Как уточнили в Министерстве энергетики Украины, подписано письмо о намерениях с греческой государственной компанией DEPA Commercial.

Речь идет о поставках газа в Украину в зимний период 2025-2026 года, с декабря 2025 по март 2026 года.

По данным компании DEPA, газ будут транспортировать из Соединенных Штатов по маршруту, который обеспечат операторы газотранспортных систем пяти европейских стран: Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины.

Фото: Посольство США

