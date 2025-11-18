До України надійде перша партія американського природного газу, що буде транспортуватися через Литву.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

США відправляють до України газ через Литву

– Учора до Клайпеди (місто в Литві. – Ред.) прибула партія американського зрідженого природного газу (LNG), частина якого буде перероблена і відправлена до України, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це буде перша партія природного газу, що надійде до України через Литву.

Зараз дивляться

– Оскільки понад 75% газу, що переробляється в Клайпеді, зараз походить із США, ми співпрацюємо з Литвою, щоб забезпечити надійне енергопостачання в регіоні, – пояснили у посольстві.

У дипломатичній службі додали, що американський природний газ зміцнює національну безпеку Сполучених Штатів та їхніх партнерів.

Нагадаємо, 16 листопада президент Володимир Зеленський анонсував постачання газу з Греції до України з січня 2026 року.

Як уточнили в Міністерстві енергетики України, підписано лист про наміри з грецькою державною компанією DEPA Commercial.

Йдеться про постачання газу в Україну в зимовий період 2025-2026 року, з грудня 2025 по березень 2026 року.

За даними компанії DEPA, газ будуть транспортувати зі Сполучених Штатів маршрутом, який забезпечать оператори газотранспортних систем п’яти європейських країн: Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України.

Фото: Посольство США

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.