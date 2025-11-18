Україна отримає першу партію американського газу через Литву
До України надійде перша партія американського природного газу, що буде транспортуватися через Литву.
Про це повідомляє посольство США в Україні.
США відправляють до України газ через Литву
– Учора до Клайпеди (місто в Литві. – Ред.) прибула партія американського зрідженого природного газу (LNG), частина якого буде перероблена і відправлена до України, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це буде перша партія природного газу, що надійде до України через Литву.
– Оскільки понад 75% газу, що переробляється в Клайпеді, зараз походить із США, ми співпрацюємо з Литвою, щоб забезпечити надійне енергопостачання в регіоні, – пояснили у посольстві.
У дипломатичній службі додали, що американський природний газ зміцнює національну безпеку Сполучених Штатів та їхніх партнерів.
Нагадаємо, 16 листопада президент Володимир Зеленський анонсував постачання газу з Греції до України з січня 2026 року.
Як уточнили в Міністерстві енергетики України, підписано лист про наміри з грецькою державною компанією DEPA Commercial.
Йдеться про постачання газу в Україну в зимовий період 2025-2026 року, з грудня 2025 по березень 2026 року.
За даними компанії DEPA, газ будуть транспортувати зі Сполучених Штатів маршрутом, який забезпечать оператори газотранспортних систем п’яти європейських країн: Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України.
