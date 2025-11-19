Первые снежинки этого сезона уже заметили в отдельных областях. Жители Закарпатья и высокогорных частей Карпат первыми встретили зимнюю погоду.

Когда будет первый снег в Киеве и стоит ли его ожидать в ближайшее время, читайте в нашем материале.

Когда выпадет первый снег в Киеве и какая будет погода в ближайшие дни

Как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, ожидается изменение атмосферного фронта, поэтому прогнозируется понижение температуры в большинстве регионов Украины.

Но уже 20 ноября в западных и северных областях на погоду будет влиять область повышенного атмосферного давления — без осадков. А вот во всех остальных регионах будет действовать атмосферный фронт.

21 ноября осадки постепенно прекратятся, но с запада будет надвигаться следующий атмосферный фронт.

Что касается температурных показателей в Киеве, то:

Четверг, 20 ноября, ночью ожидается от 0 до –2° мороза, без осадков; днем +4…+6°, облачно с прояснениями, без осадков.

Пятница, 21 ноября, немного теплее — ночью +5…+3°, без осадков; днем +8…+10°, будет дождь.

Суббота, 22 ноября, ночью +8…+6° с небольшим дождем; днем +6…+8°, также дождь.

Воскресенье, 23 ноября, ночью +4…+2° с дождем и мокрым снегом; днем +2…+4°, облачно, с дождем и мокрым снегом.

Понедельник, 24 ноября, ночью –2…–4°, без осадков; днем –1…+1°.

Поэтому пока первый снег в Киеве синоптики не прогнозируют, разве что возможны кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook-канале посоветовала уже переходить на зимнюю резину, ведь в ближайшее время погода будет нестабильной.

— Словом, наступают холода, с колебаниями, конечно, потому что, например, 21 ноября немного потеплеет, и потом пару дней на востоке будет теплее. Однако в целом к нам идет холодная погода, — подчеркнула Наталья Диденко.

