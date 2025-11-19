Перші сніжинки цього сезону вже помітили в окремих областях. Мешканці Закарпаття та високогірних частин Карпат першими зустріли зимову погоду.

Коли буде перший сніг у Києві та чи варто його очікувати найближчим часом, читайте в нашому матеріалі.

Коли випаде перший сніг у Києві та якою буде погода найближчими днями

Як зазначила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха, очікується зміна атмосферного фронту, тож прогнозується зниження температури у більшості регіонів України.

Зараз дивляться

Але уже 20 листопада в західних та північних областях на погоду впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску — без опадів. А ось в усіх інших регіонах діятиме атмосферний фронт.

21 листопада опади поступово припинятимуться, але з заходу надходитиме наступний атмосферний фронт.

Що стосується температурних показників у Києві, то:

Четвер, 20 листопада, уночі очікується від 0 до –2° морозу, без опадів; удень +4…+6°, хмарно з проясненнями, без опадів.

П’ятниця, 21 листопада, трохи тепліше — уночі +5…+3°, без опадів; удень +8…+10°, спостерігатиметься дощ.

Субота, 22 листопада, уночі +8…+6° з невеликим дощем; удень +6…+8°, також дощ.

Неділя, 23 листопада уночі +4…+2° з дощем та мокрим снігом; удень +2…+4°, хмарно, з дощем і мокрим снігом.

Понеділок, 24 листопада, уночі –2…–4°, без опадів; удень –1…+1°.



Тож наразі перший сніг у Києві синоптики не прогнозують, хіба що можливі короткочасні опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

Синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook-каналі порадила вже переходити на зимову гуму, адже найближчим часом погода буде нестійкою.

– Словом, заходять холодИ, з коливаннями, звісно, бо наприклад, 21-го листопада трохи потепліє, і потім пару днів на сході буде тепліше. Проте загалом йде до нас холодна погода, – наголосила Наталка Діденко.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.