Коли буде перший сніг у Києві: чи варто чекати хуртовин уже цього тижня
Перші сніжинки цього сезону вже помітили в окремих областях. Мешканці Закарпаття та високогірних частин Карпат першими зустріли зимову погоду.
Коли буде перший сніг у Києві та чи варто його очікувати найближчим часом, читайте в нашому матеріалі.
Коли випаде перший сніг у Києві та якою буде погода найближчими днями
Як зазначила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха, очікується зміна атмосферного фронту, тож прогнозується зниження температури у більшості регіонів України.
Але уже 20 листопада в західних та північних областях на погоду впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску — без опадів. А ось в усіх інших регіонах діятиме атмосферний фронт.
21 листопада опади поступово припинятимуться, але з заходу надходитиме наступний атмосферний фронт.
Що стосується температурних показників у Києві, то:
- Четвер, 20 листопада, уночі очікується від 0 до –2° морозу, без опадів; удень +4…+6°, хмарно з проясненнями, без опадів.
- П’ятниця, 21 листопада, трохи тепліше — уночі +5…+3°, без опадів; удень +8…+10°, спостерігатиметься дощ.
- Субота, 22 листопада, уночі +8…+6° з невеликим дощем; удень +6…+8°, також дощ.
- Неділя, 23 листопада уночі +4…+2° з дощем та мокрим снігом; удень +2…+4°, хмарно, з дощем і мокрим снігом.
- Понеділок, 24 листопада, уночі –2…–4°, без опадів; удень –1…+1°.
Тож наразі перший сніг у Києві синоптики не прогнозують, хіба що можливі короткочасні опади у вигляді дощу з мокрим снігом.
Синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook-каналі порадила вже переходити на зимову гуму, адже найближчим часом погода буде нестійкою.
– Словом, заходять холодИ, з коливаннями, звісно, бо наприклад, 21-го листопада трохи потепліє, і потім пару днів на сході буде тепліше. Проте загалом йде до нас холодна погода, – наголосила Наталка Діденко.