В Украине ввели аварийные отключения света из-за атаки на энергоинфраструктуру
В среду, 19 ноября, страна-агрессор РФ в очередной раз совершила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Вследствие этого введены аварийные отключения света.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Аварийные отключения света 19 ноября
Аварийные отключения электричества, в частности, действуют в Тернопольской области в объеме 10 очередей. Аналогично они введены в полном объеме в Ивано-Франковской и Львовской областях.
Именно эти регионы Украины находились под массированным ракетно-дроновым ударом РФ.
— Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии, — отметили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий вражеского удара, как только позволит ситуация с безопасностью, чтобы как можно скорее возобновить поставки электричества.
Аварийные отключения света в Украине будут отменены после стабилизации ситуации в энергетической системе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 365-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.