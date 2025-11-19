В среду, 19 ноября, страна-агрессор РФ в очередной раз совершила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Вследствие этого введены аварийные отключения света.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Аварийные отключения света 19 ноября

Аварийные отключения электричества, в частности, действуют в Тернопольской области в объеме 10 очередей. Аналогично они введены в полном объеме в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Именно эти регионы Украины находились под массированным ракетно-дроновым ударом РФ.

— Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии, — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий вражеского удара, как только позволит ситуация с безопасностью, чтобы как можно скорее возобновить поставки электричества.

Аварийные отключения света в Украине будут отменены после стабилизации ситуации в энергетической системе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 365-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

