У середу, 19 листопада, країна-агресор РФ вчергове здійснила масовану атаку дронами та ракетами на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього запроваджено аварійні відключення світла.

Про це поінформували у Міністерстві енергетики України.

Аварійні відключення світла 19 листопада

Аварійні відключення електрики зокрема діють у Тернопільській області в обсязі 10 черг. Аналогічно вони застосовані в повному обсязі в Івано-Франківській та Львівській областях.

Саме ці регіони України перебували під масованим ракетно-дроновим ударом РФ.

— Росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії, – наголосили у відомстві.

У міністерстві уточнили, що рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків ворожого удару, як тільки дозволить безпекова ситуація, щоб якомога швидше відновити постачання електрики.

Аварійні відключення світла в Україні будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергетичній системі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 365-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

