В Україні запровадили аварійні відключення світла через атаку на енергоінфраструктуру
У середу, 19 листопада, країна-агресор РФ вчергове здійснила масовану атаку дронами та ракетами на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього запроваджено аварійні відключення світла.
Про це поінформували у Міністерстві енергетики України.
Аварійні відключення світла 19 листопада
Аварійні відключення електрики зокрема діють у Тернопільській області в обсязі 10 черг. Аналогічно вони застосовані в повному обсязі в Івано-Франківській та Львівській областях.
Саме ці регіони України перебували під масованим ракетно-дроновим ударом РФ.
— Росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії, – наголосили у відомстві.
У міністерстві уточнили, що рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків ворожого удару, як тільки дозволить безпекова ситуація, щоб якомога швидше відновити постачання електрики.
Аварійні відключення світла в Україні будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергетичній системі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 365-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.