19 листопада за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова внесли 51 млн 600 тис. грн застави, він має вийти з СІЗО найближчим часом, інформує Радіо Свобода.

За Чернишова внесли заставу: що відомо

Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що заставу внесли дві фізичні особи – 30 млн грн та 21 млн 600 тис. грн відповідно.

– Вже ввечері 19 листопада він зможе бути звільнений з-під варти, – йдеться у повідомленні.

Напередодні, 19 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51 млн грн.

Після внесення застави Чернишов має:

прибувати до правоохоронців і суду за першою вимогою;

не відлучатися з Київської області без дозволу детективів, прокурорів і суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з Тимуром Міндічем, Олександром Цукерманом та іншими фігурантами даного розслідування;

здати на зберігання всі закордонні і внутрішні паспорти;

носити електронний браслет.

Зазначені зобов’язання діятимуть два місяці з часу виходу з-під варти після внесення застави.

Нагадаємо, що 23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства.

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн. А 2 липня за Чернишова було внесено заставу в повному обсязі, згідно з рішенням ВАКС.

14 листопада НАБУ та САП у рамках операції Мідас вручили Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, він був серед відвідувачів так званої пральні – місця легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

