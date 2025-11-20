Графики отключения света на 21 ноября: когда не будет электроэнергии
В пятницу, 21 ноября, в большинстве регионов Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света на 21 ноября: что известно
В компании отметили, что причина применения графиков – последствия предыдущих массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.
Графики почасовых отключений объемом от 2,5 до 4 очередей:
- с 00:00 до 23:59.
Графики ограничения мощности для промышленных потребителей:
- с 00:00 до 23:59.
В Укрэнерго подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Напомним, глава правления НАК Укрэнерго Виталий Зайченко говорил, что графики отключений электроснабжения в Украине могут действовать в течение всего отопительного сезона.
Такой вариант не исключается, поскольку война России против Украины еще не закончена.