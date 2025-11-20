Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.
Графіки відключення світла на 21 листопада: коли не буде електроенергії
У п’ятницю, 21 листопада у більшості регіонів України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла на 21 листопада: що відомо
В компанії зазначили, що причина застосування графіків – наслідки попередніх масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.
Графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг:
- з 00:00 до 23:59
Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:
- з 00:00 до 23:59.
В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Нагадаємо, глава правління НАК Укренерго Віталій Зайченко говорив, що графіки відключень електропостачання в Україні можуть діяти протягом усієї всього опалювального сезону.
Такий варіант не виключається, оскільки війна Росії проти України ще не закінчена.
