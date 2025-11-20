У п’ятницю, 21 листопада у більшості регіонів України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла на 21 листопада: що відомо

В компанії зазначили, що причина застосування графіків – наслідки попередніх масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг:

з 00:00 до 23:59

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:

з 00:00 до 23:59.

В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Нагадаємо, глава правління НАК Укренерго Віталій Зайченко говорив, що графіки відключень електропостачання в Україні можуть діяти протягом усієї всього опалювального сезону.

Такий варіант не виключається, оскільки війна Росії проти України ще не закінчена.

