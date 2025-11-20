Спасатели достали 20-летнего парня Богдана из-под завалов дома на улице Стуса, 8 в Тернополе. В многоэтажку попала российская ракета 19 ноября.

О том, как происходило спасение парня, рассказал спасатель Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины Денис Карпенко.

Спасение парня из-под завалов дома в Тернополе

По его словам, спасатели с помощью автолестницы поднялись на верхний этаж поврежденного дома.

— Сделали “минуту тишины”, услышали под завалами голос, который звал на помощь. Мы с коллегами начали контактировать с пострадавшим и откапывать руины дома. Постоянно держали с ним связь, потому что он нервничал и кричал. Я его успокаивал, говорил: Не трать силы, потому что над тобой очень много завалов, нужно разобрать. Наберись терпения и жди, мы тебя обязательно спасем, — рассказал Карпенко.

Шесть спасателей работали над тем, чтобы достать юношу из-под обломков кухни.

— Парень чудом остался жив. Он был в кухне, возле холодильного отсека. Его придавило кухонным стулом. Лежал в позе эмбриона — было очень мало места, чтобы дышать. Правую руку ему перебило. Это было чудо, как он выжил. Это чудо для него. Я еще такого не видел, чтобы люди (в таких условиях. – Ред.) выживали, там было очень мало воздуха, — рассказал спасатель.

Корреспондент Укринформа пообщалась с Анастасией, родственницей Богдана. Она сообщила, что парень находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное.

Родственники пока не имели возможности поговорить с ним. По их словам, Богдан получил переломы конечностей и сильно переохладился.

Впоследствии начальница департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко уточнила, что юношу перевели в общее травматологическое отделение.

— Он находится в состоянии средней тяжести. Поступил в больницу с многочисленными переломами, сотрясением мозга. Находился в реанимационном отделении, его стабилизировали и оказали все виды медицинской помощи, в которой он нуждается, — отметила она.

Родные Богдана потеряли с ним связь в момент обстрела и с самого утра 19 ноября ждали под домом, пытаясь узнать, что с ним случилось.

Напомним, по состоянию на вечер 20 ноября известно о 27 погибших (среди них – трое детей) в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Тернополе.

Еще 94 человека получили ранения, в том числе 18 детей.

Количество лиц, не выходивших на связь, уменьшилось до 14. Шестеро жителей, о судьбе которых ранее не было информации, сообщили о своем местонахождении.

