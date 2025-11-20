Лежав у позі ембріона: в ДСНС розповіли як врятували хлопця з-під завалів у Тернополі
- У Тернополі під час розбору завалів багатоповерхівки рятувальники почули голос 20-річного Богдана.
- Шість рятувальників дістали хлопця з-під уламків в кухні. Він вижив попри мінімальний простір і брак повітря.
Рятівники дістали 20-річного хлопця Богдана з-під завалів будинку на вулиці Стуса, 8 у Тернополі. У багатоповерхівку влучила російська ракета 19 листопада.
Про те, як відбувався порятунок хлопця, розповів рятувальник Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України Денис Карпенко.
Порятунок хлопця з-під завалів будинку у Тернополі
За його словами, рятувальники за допомогою автодрабини піднялися на верхній поверх пошкодженого будинку.
– Зробили “хвилину тиші”, почули під завалами голос, який кликав на допомогу. Ми з колегами почали контактувати з потерпілим і відкопувати руїни будинку. Постійно тримали з ним зв’язок, бо він нервував і кричав. Я його заспокоював, казав: Не трать сили, бо над тобою дуже багато завалу, потрібно розібрати. Наберися терпіння і чекай, ми тебе обов’язково врятуємо, – розповів Карпенко.
Шість рятувальників працювали над тим, щоб дістати юнака з-під уламків кухні.
– Хлопець дивом залишився живим. Він був у кухні, біля холодильного відсіку. Його притисло кухонним стільцем. Лежав у позі ембріона – було дуже мало місця, щоб дихати. Праву руку йому перебило. Це було диво, як він вижив. Це чудо для нього. Я ще такого не бачив, щоб люди (за таких умов. – Ред.) виживали, там було дуже мало повітря, – розповів рятувальник.
Кореспондентка Укрінформу поспілкувалася з Анастасією, родичкою Богдана. Вона повідомила, що хлопець перебуває в реанімації. Його стан оцінюють як важкий, але стабільний.
Родичі поки що не мали можливості поговорити з ним. За їхніми словами, Богдан отримав переломи кінцівок і зазнав сильного переохолодження.
Згодом начальниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко уточнила, що юнака перевели до загального травматологічного відділення.
– Він перебуває у стані середньої тяжкості. Поступив у лікарню з численними переломами, струсом мозку. Перебував у реанімаційному відділенні, його стабілізували і надали всі види меддопомоги, яку він потребує, – зазначила вона.
Рідні Богдана втратили з ним зв’язок у момент обстрілу та з самого ранку 19 листопада чекали під будинком, намагаючись дізнатися, що з ним сталося.
Нагадаємо, станом на вечір 20 листопада відомо про 27 загиблих (серед них – троє дітей) унаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку у Тернополі.
Ще 94 людини дістали поранення, зокрема 18 дітей.
Кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування.