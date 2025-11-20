Армия РФ нанесла удар по Тернополю ракетой X-101, которая была изготовлена в 2025 году.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Зеленский об ударе по Тернополю

Глава государства сообщил, что отдельной темой разговора был смертоносный удар россиян по Тернополю в среду, 19 ноября.

– Ракета Х-101, которой вчера российская армия ударила по обычной многоэтажке, изготовлена в 2025 году. В ней – 175 иностранных компонентов, которые до сих пор попадают в Россию в обход санкций, – сообщил президент.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на помощь Соединенных Штатов в ограничении всех схем.

По словам главы государства, он передал министру Дрисколлу конкретные материалы с информацией о компаниях – производителях критических компонентов, странах происхождения и самих этих деталях.

Утром 19 ноября россияне атаковали Тернополь ударными беспилотниками и ракетами.

Враг попал в две жилые многоэтажки, в результате чего известно о 27 погибших, среди которых трое детей. Также сообщалось о более 90 травмированных.

