Польша предоставит Украине $100 млн военной помощи через программу PURL
Польша планирует до конца этого года направить $100 млн на программу PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Вооруженных сил Украины.
Об этом в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Польша направит $100 млн на программу PURL
По словам главы польской дипломатии, эти средства будут выделены из бюджета МИД именно на военную поддержку Украины.
— До конца года намерен направить $100 млн на помощь Украине в рамках программы PURL, которая включает закупку американского оружия, — отметил Сикорский.
Ранее сообщалось, что в этом году объем помощи от Испании может достичь примерно €1 млрд.
По словам главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, поддержка будет включать не только закупку американского оружия в рамках той же программы PURL, но и приобретение дополнительного оборудования.
Как пишет El Pais, речь идет, в частности, о генераторах, которые помогут Украине пережить зимний период на фоне российских атак по энергетической инфраструктуре.