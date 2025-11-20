Польша планирует до конца этого года направить $100 млн на программу PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Вооруженных сил Украины.

Об этом в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По словам главы польской дипломатии, эти средства будут выделены из бюджета МИД именно на военную поддержку Украины.

— До конца года намерен направить $100 млн на помощь Украине в рамках программы PURL, которая включает закупку американского оружия, — отметил Сикорский.

Ранее сообщалось, что в этом году объем помощи от Испании может достичь примерно €1 млрд.

По словам главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, поддержка будет включать не только закупку американского оружия в рамках той же программы PURL, но и приобретение дополнительного оборудования.

Как пишет El Pais, речь идет, в частности, о генераторах, которые помогут Украине пережить зимний период на фоне российских атак по энергетической инфраструктуре.

